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日報新聞 > 港聞

批港嚴格防疫礙工作 文華東方管理層撤離

2022-02-11 列印
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港府堅持「動態清零」抗疫政策，令外商難以進出香港。有報道引述文華東方行政總裁James Riley（見圖）指，香港實施嚴格的防疫措施，已非常不適宜開展工作，正將管理團隊暫時遷離香港。

居住香港二十五年的James Riley接受英國《金融時報》訪問時指，自己正推動行政團隊撤離，物色香港以外的地區工作。James Riley形容自己早前在海外停留十個月，近期才返回香港，眼見特區政府關閉學校、健身室等場所，並禁止食肆晚市堂食，令在港團隊的運作變得不可行。目前團隊大部份高管理都留在海外，其營運總裁早在十五個月前離開香港，目前無計劃回港。但他補充，如香港恢復出入境自由，業務可能會復甦。
  文華東方屬怡和集團旗下，在全球超過二十個國家及地區營運酒店及物業。

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