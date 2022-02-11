泥頭車「甩轆」 險擊斃清潔工

將軍澳昨早九時許有泥頭車沿環保大道往堆填區卸貨，當途經大赤沙消防局對開時，左後方兩個車胎突然鬆脫彈出，一名在旁工作的五十六歲清潔工險遭車胎擊斃，他頭部、腳部及身體受傷，淌血倒地，當時衝力大至其工程帽也被擊爆；另一個車胎則拋彈往對面線行人路。據了解，救護員接報趕至，將仍然清醒的事主送院，情況穩定，涉事泥頭車拖返扣留中心待驗，意外起因仍在調查。