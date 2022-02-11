渡輪惡客拒戴口罩打傷三人

■傷者由救護車送院。

疫情持續近兩年，戴口罩出門已成為日常習慣。不過有老翁衞生意識欠奉，懷疑在船上拒絕佩戴口罩；有船員上前游說，惟有人不聽勸喻，在船上大吵大鬧，又企圖跳船，更出手襲擊船員，當中三人慘被打傷，警員接報到場了解，拘捕一人。昨早近七時，一名七十五歲姓蘇的男子乘坐天星小輪前往中環，其間有職員發現他未戴好口罩，故上前勸喻，惟有人突然發難，將繩纜拋落海，並於小輪泊岸時企圖提早上岸，由船上跳上碼頭。有職員見狀恐釀成意外，因而合力制止。惟蘇男拼命掙脫，更向船員連環揮拳施襲。警方接報趕抵現場，蘇男已被制服，並已佩戴好口罩，惟三名年齡介乎五十四至六十五歲的船員，分別傷及手、腳，幸僅屬輕傷，經送院治理後暫無大礙。經初步調查，蘇男涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被捕，遭人員帶署扣查。