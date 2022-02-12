變陣推午市套餐 難彌補損失 情人節無「喜」色 食肆生意跌逾半

■今年情人節氣氛冷淡，食肆預計生意損失逾半。

■有餐廳減價轉推情人節午市套餐救亡。

下周一是情人節，原本情人過節浪漫滿懷，但今年遇上第五波疫情，晚市禁堂食，許多食肆預料生意慘淡，就算臨時「變陣」減價轉推情人節午市套餐，亦只能挽回兩、三成生意。酒店業亦形容沒晚餐的staycation「冇乜氣氛」，就算頂級酒店房價跌至每晚一千多至二千元，生意亦損失五成。收緊防疫措施亦重創多個行業，明星海鮮酒家集團昨指因疫情嚴峻，大部份分店昨日起暫停營業。開張四個月的西餐廳Y Dining負責人向本報表示，原本推出六百八十八元的六道菜的情人節套餐，現時堂食只能做午市，故臨時「變陣」，轉為四百八十八元四道菜。由於情人節為周一，暫只有三枱預訂；另有七枱顧客則選擇提早在周日慶祝，預料只能做到兩成生意。尖沙咀海神餐廳負責人則指其推出一千三百八十八元的情人套餐，原定本月十一至十四日都是旺市，但現時估計只做到三成生意，亦有少量情侶預訂了晚上的情人套餐，外賣至酒店享用。酒店staycation大跌價蘭桂坊協會總監張素媚指早於農曆新年前，蘭桂坊已開始推廣情人節，但自從禁止晚市堂食後，便不再有人預訂，更有不少顧客取消留座。她形容中午慶祝情人節沒氣氛，加上擔心受感染，許多情侶改在家中慶祝，甚或今年不慶祝。旅遊業促進會總幹事崔定邦則指全港頂級酒店staycation的價格大跌，情人節當日住一晚包早晚餐，只需一、二千元，雖然價格吸引，但「一般staycation都係食自助餐，但情人節晚餐要留喺酒店房食，好冇氣氛。」他預料今年情人節生意額將下跌五成。有位於馬頭圍的花店負責人指疫情下全球貨運成本上漲，尤其是荷蘭鮮花，來貨價至少貴了四、五成，現時情人節買一束鮮花需近兩千元。但第五波疫情下，情人節晚上無法外出食飯，「冇燭光晚餐，自然就少咗人買花喇」，預料今年生意下跌近四成。明星酒家多分店停業此外，全港有多間分店的明星海鮮酒家宣佈，因應疫情嚴峻，除筲箕灣及深水埗分店以外，其他分店將全線暫停營業，直至疫情穩定。鳳城酒家飲食集團宣佈，上環鳳城酒家將於本月二十日後結業。彩福婚宴集團亦宣佈全線分店今天起，暫停營業至二月二十八日。餐飲聯業協會會長黃家和則預料三月中後，或會有過千間食肆倒閉。多個餐飲業界團體向特首林鄭月娥發出公開信，促請支援餐飲業。