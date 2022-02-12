多次停業難捱 荷里活百老匯戲院結業

戲院受防疫規定要求需關閉，百老匯電影院線昨日宣佈受疫情影響，鑽石山荷里活廣場的百老匯戲院將於三月租約期滿後結業，對於未能「在光影下道別」表示抱歉，但會員可繼續到荃灣百老匯、百老匯The ONE，以及百老匯電影中心使用服務。香港戲院商會指疫情對戲院打擊非常嚴重，戲院自疫情起已被勒令四次停業，合共七個多月，戲院每次停業後若要重新宣傳，再安排電影上映，電影公司要約三至六個月時間，戲院生意難以在短時間內回復。二○年票房連小食部損失，整體生意下跌近八成；二一年亦下跌近一半。如戲院未能盡早恢復營業，不排除有另一波裁員及結業潮。商會希望二月二十四日在「疫苗通行證」下，戲院能恢復營業；亦懇請政府呼籲業主，停收停業期間的租金。