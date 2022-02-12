四歲童猝死驗出陽性 1325確診再創新高

本港單日確診破新高，昨日新增一千三百二十五宗，初步確診更逾一千五百宗。當局指疫情仍未見頂，非常危急，已超出醫療系統負荷。此外，元朗一名四歲男童昨日於家中昏迷，送院搶救後不治，其後證實對新冠病毒呈初步陽性。初步確診逾1500宗本港昨日增一千三百二十五人確診，再創單日新高，其中兩宗屬輸入個案，其餘均為本地感染。有二十四宗疑涉及Delta，一千二百七十宗疑涉及Omicron。初步陽性個案逾一千五百宗。由去年十二月三十一日至周四，本港累計五千五百三十五宗本地感染，當中以葵青、深水埗、沙田區最多；其次是屯門、黃大仙區。此外，昨日再多兩名患者離世，包括一名八十六歲男病人，以及一名八十八歲女病人。另一方面，昨凌晨三時許，元朗南坑村翠景花園一名四歲男童被母親發現嘔吐後暈迷，送往博愛醫院搶救，證實不治。醫護人員為男童抽取樣本化驗，證實對新冠病毒病呈初步陽性。若有關個案證實確診，將成為本港首名染疫死亡的兒童。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指疫情仍未見頂，社區仍有很多個案及傳播，目前確診數字只是反映一兩個星期前的數字，因很多個案涉及月初食飯及聚會，收緊社交距離措施剛開始，要多一段時間才看到效果。多區安老院都出現疫情，包括觀塘通明街松暉護老中心、屯門輝濤護老院安麗分院等，其中西貢伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院多人確診。截至前日有十三間老人院須撤離檢疫，一間原址檢疫。明愛疫情續擴大明愛醫院群組繼續擴大，再多兩名護士及一名病人服務助理染疫，而沙田醫院及屯門醫院都有院內感染，其中沙田醫院內科病房有六名病人染疫，病房停收新症；屯門醫院婦產科病房三名病人中招，包括一名三十九歲孕婦。新增四十多位醫院員工初步確診，大部份是社區及家居接觸感染，十多名病人入院篩查驗出病毒，約五十病人列為密切接觸者。