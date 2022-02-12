李家超今赴深圳商議 內地擬助港建方艙醫院

第二次內地與香港疫情專題交流會今日在深圳召開，政務司司長李家超率領政府代表出席。食物及衛生局局長陳肇始透露，特首林鄭月娥與李家超曾商議與內地方面尋求哪些協助，包括建設「方艙醫院」。有外媒引述消息指，部份在內地執行的嚴厲封鎖措施，可能在港實施。有政黨則希望政府增加火眼實驗室，提高每日檢測量至一百萬。政府發言人昨表示，李家超率領的代表團將會就本港目前疫情形勢、內地支持香港的抗疫措施，以及保障內地供港物資等的事宜，與港澳辦、國家衞健委、國家疾控局、廣東省政府，以及深圳市政府的代表和專家交流意見。出席會議的官員包括運輸及房屋局局長陳帆、食物及衛生局局長陳肇始、政制及內地事務局長曾國衞、保安局局長鄧炳強，以及衛生署、食環署和民政事務總署等部門代表。陳肇始透露，林鄭月娥與李家超曾商議與內地方面尋求哪些協助，包括建設「方艙醫院」。她又指，當局會徵用校舍作隔離設施；特首亦已責成發展局覓地，在醫院或現有隔離設施附近，增建社區隔離設施。此外，政府採購的快速測試套裝，本月內每周都會有新貨，會優先向院舍員工派發，同時加快採購。英國《金融時報》引述消息指，北京將幫助香港「制定及實施」防疫政策，包括系列在內地執行的嚴厲封鎖措施，以抑制第五波疫情。報道更指在人口比香港多得很多的內地城市，類似的疫情已被嚴厲的封鎖成功控制。民建聯要求政府，請求內地派遣防控專家團到港，指導抗疫，又指目前每日只有三十萬檢測量，建議當局增加至少三個火眼實驗室，將每日檢測量提升至一百萬。華大基因旗下華昇診斷中心董事長胡定旭則期望內地可派遣一千多人來港，將本港每日檢測量提高至三百萬。