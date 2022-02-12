深圳灣口岸遣返「闖關者」

香港疫情嚴峻，大批港人欲返回內地避疫，深圳灣口岸昨繼續人頭湧湧。有市民指現場逾千人「打蛇餅」輪候。因應近日人數嚴重超額，旅檢大樓實施分流安排，入境處人員先在大樓內進行分流，檢查過關市民是否持有二十四小時內核酸檢測陰性證明及已預約隔離酒店證明書，符合條件會獲放行進入大樓，否則會安排到旁邊輪候，待持有符合資格文件才會獲放行。有網友指，由過關至入住隔離酒店，需至少七小時。根據規定，港人入境深圳須持有入住的酒店的預約確認單，惟疫下深圳的隔離酒店可謂一房難求，有訂不到房的人嘗試「闖關」碰運氣。由於「闖關者」人數眾多，深圳灣口岸前日決定遣返他們。根據入境處數字顯示，本周三曾有約二千一百人經深圳灣出境，前日回落至逾一千四百人。