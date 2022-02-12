部份確診留家七日 袁國勇：情況不可接受

新冠病毒確診個案數字持續高企，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指出，有確診個案因公立醫院沒有隔離病牀，已留家七日，他們可能已經感染家人，甚至可能在被隔離之前，已經康復，形容情況是不可接受，因為高風險的家庭成員可能已被感染。袁國勇指當醫院及隔離設施每日有上千宗個案並不堪重負時，必須切實準備好輕症患者居家隔離的準備。他指專家的建議有時可能難以接受，因為不同人對價值的選擇有所不同。另外，位於銅鑼灣的禮頓中心衛星社區疫苗接種中心昨日投入服務，公務員事務局局長聶德權到場視察後指正爭取盡快達至九成接種率，呼籲長者盡快接種疫苗。