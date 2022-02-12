﻿海逸酒店遭網絡攻擊﻿ ﻿120萬客戶資料外洩﻿

海逸酒店近日遭受網絡安全事件的影響，涉及旗下部份酒店的住宿預訂資料庫，約一百二十萬名客戶的個人資料受影響。個人資料私隱專員公署早前收到酒店的資料外洩事故通報後，考慮到事故性質及受影響的人數眾多，昨就事件展開調查。海逸酒店周三公佈，近日遭受一項網絡安全事件的影響，涉及旗下部分酒店的住宿預訂資料庫。酒店已識別出約一百二十萬位人士，並將聯絡他們以說明其個人資料可能受到之影響。私隱公署早前收到酒店通報，指旗下部分酒店的住宿預訂資料庫近日遭受網絡攻擊，並於周三獲告知，約一百二十萬名客戶的個人資料受影響。考慮到受影響的人數眾多，公署昨展開調查，要求該酒店提交更多資料，包括事故詳情及所涉及的個人資料。個人資料私隱專員鍾麗玲呼籲，曾入住海逸酒店集團旗下酒店，並提供個人資料的市民提高警惕，慎防資料被盜用。若懷疑資料被外洩，可透過該公司設立的專屬網站和電話專線查詢，亦可向私隱公署作出投訴。同時又呼籲市民注意收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時，要提高警覺。此外，就有傳媒報導指，香港科技探索有限公司指其經營的HKTVmall，於上月二十六日發現電腦系統出現不正常及可疑的活動，導致小部份客戶資料被取覽，私隱公署現正跟進有關事宜，了解受影響的香港客戶數目。