天水圍倉鼠「墮樓」亡

新一波疫情有專家指疑涉及倉鼠播毒，天水圍前晚有倉鼠疑從高處墮下死亡，有網民懷疑事件涉及虐畜。前晚十一時許，有市民發現俊宏軒三座與四座之間的對開位置有一隻「熊仔鼠」口鼻吐血，倒臥地上。根據社交平台的圖片所見，涉事倉鼠只有手心般大，當時頭部凹陷及緊閉雙眼，沾有血跡的身軀微微屈曲，已沒有生命迹象。發文者懷疑事件涉及虐畜。有市民留言表示傷感，指「小生命也是生命啊」。