債仔中刀亡 警拘債主涉謀殺

彩虹邨發生謀殺案，兩名男子疑因金錢問題起爭執，有人怒下動殺機，持刀施襲，對方重創浴血倒地，經送院搶救後證實不治，經調查警方拘捕一人，列作謀殺案。死者為三十九歲姓許男子，早前向朋友借錢，昨午五時許前往朋友所居的虹萼樓單位還款，惟許男沒有足夠的金錢償還全部債務，雙方一度起爭執，有人其後情緒激動，到廚房拿起刀具揮向許男。警方接報有人受傷到場，發現有男子倒臥單位內，身上染有血跡，胸口中刀，許男經送院搶救惜返魂乏術。經初步調查，警方將一名五十九姓趙男子拘捕。