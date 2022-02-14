逾3300人確診及初確 三歲女危殆 公院瀕崩潰 優先收兒童長者

■李立業籲年輕病人在家耐心等候。

第五波疫情呈井噴式爆發，昨天確診和初確個案多達三千三百多宗，其中一名三歲女童和三名長者情況危殆。由於等候治療者眾多，為防醫療系統和緊急服務崩潰，醫管局推行分流措施，隔離病房會優先分配給兒童、長者和重症的患者。若疫情惡化，不排除會暫停部份醫院的常規服務，而部份醫院將集中接收確診新冠病人。昨天新增一千三百四十七人確診，其中一千三百四十五人屬本地感染，同時約有二千人初確。患者中，四人情況危殆，包括一名初步確診的三歲女童，她前天先後到仁安及威爾斯醫院急症室求醫，留醫威院後情況惡化，轉往兒童醫院的兒童深切治療部，目前毋須使用人工肺。其餘三位危殆病人介乎八十至九十七歲，其中一人未接種疫苗。情況倘惡化 常規服務叫停醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，確診和初確病人之多，已嚴重超出公立醫院可以應付的數量，隔離設施亦告飽和，而近日不少新染疫人士為兒童和長者，為確保他們盡早獲得治療，以及避免醫療系統和緊急服務崩潰，局方將作出分流安排，優先安排兒童、長者和重症者入院，並逐步將香港感染控制中心的穩定病人轉到亞博社區治療設施。李指，當局會大幅減少公院的非緊急服務，包括預約檢查和診症，如疫情進一步惡化，不排除暫停部份醫院的常規服務，部份醫院將集中接收確診病人。他稱，暫停常規服務未有確實方案，但強調緊急服務是核心服務，一定堅持。局方亦繼續積極與政府準備增加隔離設施的方案，盡力爭取短時間內大幅增加隔離病牀數目，並部署人手。千計病人仍留社區至於較年輕、病情穩定、症狀輕微的病人，李稱仍然有數以千計的病人留在社區，呼籲他們暫時要在家耐心等候，不要恐慌，會盡量透過電話支援他們的需要，又提醒病人要做好個人衞生、勤洗手、戴貼面口罩或加布口罩，每日清潔房間，避免與家人一起進食等。同時，再多約四十名醫管局員工染疫，二十多名員工要檢疫；八名病人經入院篩查發現感染，二十多名同房病人列為緊密接觸者。另外，再有多間院舍有人染疫，包括元朗青松護理安老院、扶康會良景成人訓練中心、扶康會觀塘成人訓練中心、新蒲崗百樂護老院、松齡（德豐）護老中心、慈雲山松齡萬年護老中心、新蒲崗香港傷健協會樂融軒、粉嶺益豐護理中心、嘉頤（大埔）護理院、新生精神康復會田景宿舍，以及浸信會愛羣社會服務處旭羣樓中途宿舍。