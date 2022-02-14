無聲的愛曲 細水長流譜奏20年 她，只想親口對男友說聲：我愛你

■如果能夠說話，貓貓很想親口向男友說聲我愛你。

■兩個人一起已二十個年頭。

■貓貓希望和男友一直走下去。

一段沒有喁喁細語的愛情，同樣可以愛得精彩動人。她自少失聰，導致語言障礙，但沒有埋怨上天對她不公平，反而感恩生命中遇上了他。女方聽不到也不能說話，男方是個正常人，但兩人毋須說話，就傳情達意，愛得細水長流，一起走過了二十個年頭。今日是情人節，如果上天給她一個奇蹟，她想親口跟男友說一聲︰「我愛你」。今年三十多歲的梁蕙婷，是一名花店助理，工作朝九晚六，生活和普通人沒有分別。她喜歡貓狗，別人叫她做貓貓。不過，她和其他人有一點不同，她的世界沒有聲音，一片寧靜，因為她是一名聽障人士。四歲時發高燒令她失聰，由於聽不到，影響了說話能力，但父母對蕙婷不離不棄，努力教她說話，所以她能夠說出低沉的單音，家人聽得明她的意思，「我懂得看唇語，但只看得明家人和好朋友的口形。日常生活，我會用手語或文字跟人溝通。」貓貓透過手機打字與記者溝通。女孩子對愛情有憧憬。貓貓年幼時總會想，自己的愛情路會否特別難行呢？幸好上天對她不薄，給她遇上阿偉，兩人一起走了二十個年頭。貓貓說，她在中學時去長洲宿營，認識了阿偉。初時，她以為阿偉也是聽障人士，「原來他是一個健全的人，能聽能說，我才知道自己擺了個烏龍。」之後的活動再次見面，兩人相熟起來，阿偉向她展開追求，「當時我內心十分掙扎，因為他是一個正常人，我是聽障人士，說話有障礙。我們兩個人，真的可以走在一起嗎？」貓貓決定放膽去愛一次，接受了阿偉。但這段不一樣的愛情總有波折，阿偉的家人反對兩人交往，「他為了我跟家人理論爭辯，堅持要和我一起。最後，他的家人接受了我。」愛郎為了她學手語男友為了她，專登去學手語，所以他們溝通上沒有問題。而他們跟普通情侶一樣，都會吵架，「有時在街上，他會不理別人目光，用手語指手畫腳氹我，動作滑稽搞笑，但又很窩心。」一起走過了二十年，貓貓說最難忘是第一個情人節，「他送了一大束鮮花來我家，這是我第一次收花。之後，他又叫我去丟垃圾，我行出門口，就看到一個很大的米奇老鼠公仔，當時我感動到喊了出來。那一刻，真的畢生難忘。」之後每年情人節，他們會去外地旅行，希望在世界每一個角落留下甜蜜的回憶，記錄這段感情的點點滴滴。這兩年發生新冠疫情，無法出行。在今天情人節，她選擇跟男友在家中安靜地度過，「外面不可以吃晚飯，應該會在家中吃燭光晚餐。其實只要兩個人在一起，就算簡簡單單，就心滿意足了。」她感激男友，多年來對她的包容和悉心照顧，希望這段愛情能夠一直走下去，「如果能夠給我說話，我真的很想親口跟他說一聲我愛你。」