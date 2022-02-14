﻿五屆冠軍練馬師﻿ ﻿簡炳墀離世享年84歲﻿

香港五屆冠軍練馬師、曾任北區區議會議員及上水區鄉事委員會主席的簡炳墀，上周六晚在家中離世，享年八十四歲。簡炳墀幼子簡永輝透露，簡炳墀前晚約十一時在家中逝世，消息傳出後，其兄現身居英國，因疫情，周五才有飛機回港。疫情下參加家人葬禮，沒有豁免隔離政策。簡炳墀於一九五二年移民英國，因在馬場附近工作，故與馬圈中人相交甚深，一九六二年被邀請入馬房工作。他在一九六九年回港擔任副練，一九七八年坐正成為一廄之主，在二十五年練馬生涯共勝出逾八百場頭馬，更奪得五屆冠軍練馬師名銜，獲馬會頒發終身成就獎。他於二○○三年退休，兩年後轉戰澳門。由於他戰績彪炳、「牙擦」言論令人印象深刻，故亦有「牙擦練馬師」的外號。除了馬圈，簡活躍於政壇，身為新界原居民，曾任上水鄉事委員會主席十五年，亦曾擔任北區區議員、區域市政局議員，並在一九九八年及二○○○年參選立法會，但兩次都落敗。他在二○一一年曾參選上水鄉事委員會執委，被控賄選罪成監禁一年。出獄後他作風轉為低調，甚少露面，近期因健康問題入院，周六晚在家人陪伴下，於家中離世，終年八十四歲。簡炳墀經常語出驚人，以鄉音自稱有食(實)力，被馬迷戲稱為「食力簡」，其一生創下不少金句，被問到男人出外拈花惹草，他妙語連珠，「男人係會內疚嘅，佢真係愛你嘅話，去完滾，返屋企會更聽你話！」賄選罪成服役後出獄受訪時曾指，「咁多年接觸畜牲多過人，邊諗到人假得咁淒涼，反而畜牲真好多！」。