部份商場提前實施「疫苗通行證」

政府宣佈將於本月二十四日推行「疫苗通行證」，所有進入表列處所的人士須使用「安心出行」，並提供疫苗接種紀錄。有商場近日提前實施，要求顧客進入時須使用「安心出行」。在旺角信和中心在門口貼出告示指，由本月十日起，所有人士必須掃描「安心出行」才可以進入。同時，有數名保安在門口提醒顧客，須掃描「安心出行」及量度體溫。