南韓確診再創新高 遼寧收緊措施

全球疫情嚴峻，南韓增逾五萬六千宗確診個案；而內地新增的本土案例中，部份來自遼寧葫蘆島市，全市收緊措施，實施居民盡量不外出政策。南韓確診個案再創單日新高，新增五萬六千四百三十一宗新冠病毒確診個案，累積感染個案超過一百三十五萬宗，另外再有三十六患者不治。內地疫情相對回穩，截至前日，當地新增六十七宗確診個案，境外輸入有三十九宗，當中廣東錄得十五宗來自香港的確診或無症狀感染個案，而另外二十八宗屬本土個案，廣西佔十三宗，遼寧佔十一宗。遼寧葫蘆島市自上周起累積四十三人確診，當地疾控部門公佈病毒溯源結果，指病毒經新春期間的拜年、聚會擴散。當地已收緊措施，要求市民即日起盡量不出市、居家不外出，嚴防疫情向外擴散。