南韓確診再創新高 遼寧收緊措施

南韓確診個案再創單日新高，新增五萬六千四百三十一宗新冠病毒確診個案，累積感染個案超過一百三十五萬宗，另外再有三十六患者不治。
內地疫情相對回穩，截至前日，當地新增六十七宗確診個案，境外輸入有三十九宗，當中廣東錄得十五宗來自香港的確診或無症狀感染個案，而另外二十八宗屬本土個案，廣西佔十三宗，遼寧佔十一宗。
遼寧葫蘆島市自上周起累積四十三人確診，當地疾控部門公佈病毒溯源結果，指病毒經新春期間的拜年、聚會擴散。當地已收緊措施，要求市民即日起盡量不出市、居家不外出，嚴防疫情向外擴散。
第五波疫情呈井噴式爆發，昨天確診和初確個案多達三千三百多宗，其中一名三歲女童和三名長者情況危殆。由於等候治療者眾多，為防醫療系統和緊急服務崩潰，醫管局推行分流措施，隔離病房會優先分配給兒童、長者和重症...
2022-02-14
北京冬奧吉祥物「冰墩墩」爆紅，成了行騙者的工具。至少六百名內地消費者日前舉報投訴「好特賣商城臨期食品」應用程式，涉嫌虛假售賣「冰墩墩」鑰匙扣等產品。同時，內媒調查發現，該應用程式未經授權售賣「冰墩墩」...
2022-02-12
法國和美國透過與俄羅斯進行電話外交化解烏克蘭危機的努力，未能緩和緊張局勢。俄羅斯總統普京聲稱俄方被指將隨時發動大軍入侵烏克蘭的說法是「挑釁揣測」，譴責美方在圍繞烏克蘭衝突議題上「歇斯底里達到頂點」。俄...
2022-02-14
二手市場氣氛淡靜，部份業主擴大議價空間吸引買家入市，市場續錄低市價成交。天水圍嘉湖山莊兩房戶業主接受買家還價，以508萬低市價約5%售出單位。嘉湖山莊兩房低市價5%沽美聯高級營業經理蘇哲熙表示，天水圍...
2022-02-14
港股上周恒指累升逾三百點，惟俄烏局勢升溫，加上美國通脹高企，創40年新高，美國三大指數於上周五均下挫。在本地第五波疫情來勢洶洶下，有市場人士估計，恒指今日有沽壓，或低開100至200點，零售、餐飲、酒...
2022-02-14
史柏斯亞進攻靈魂丹尼爾華迪上月續約大大振奮球隊士氣，此子近四仗兩入球兩助攻，帶領球隊近四場意甲三勝一和，今晚主場出擊有力拿下費倫天拿，可冷敲主勝刀仔鋸大樹。（Now638台周二凌晨3:45直播）華迪近...
2022-02-14
曾任電視廣播（TVB、無線）前非執董、香港豪門利希慎家族後人利孝和的夫人利陸雁群，前日在家中離世，享年98歲。利孝和夫人1925年8月1日生於名門望族，49年與利希慎的兒子利孝和結婚，其後育有一子三女...
2022-02-14
疫情大爆發，染疫者暴增，公營醫院不勝負荷。醫管局為防醫療系統崩潰，實施新的分流安排，隔離病房主要用於治療兒童、長者和重症染疫者，同時呼籲病情輕微的年輕患者耐心留家等候入院。疫情發展至今，醫療資源緊絀，...
2022-02-14
昨日第七場賽事，莫丹尼憑「迎月」爆冷贏馬，取得來港客串後第二W，而練者容天鵬則坦言今場是驚喜之作，他表示：「『迎月』是愛爾蘭馬，一般來說需要較長時間適應環境，而且來港後試閘的表現亦一般，儘管最近兩次快...
2022-02-13