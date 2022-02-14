消委會籲理性消費 市民憂封區湧超市掃貨

有內地接駁貨車司機日前確診，影響供港蔬菜及冰鮮禽肉。為保證食品供應，深圳昨將文錦渡口岸轉為鮮活食品貨物跨境運輸車專用口岸。由於一時未能調動接駁貨車司機，本港蔬菜價昨日高企，菜心賣三十元一斤、生菜每斤五點二元。央視報道，本月以來香港新冠疫情持續升溫，深圳在做好疫情防控的同時，保障香港蔬菜肉禽等生鮮必需品供應。深圳市口岸辦已將文錦渡口岸調整為鮮活食品貨物跨境運輸車專用口岸，確保生鮮貨物快速通關。深圳市口岸辦副主任賀群指，鮮活產品獲優先處理，一般普通貨櫃車則分流到其他口岸。文錦渡口岸開足通道、增加人手，並完善周邊的交通環境進行管控，以確保平穩有序，將生活必須物品送到香港。鮮活食品供應減 菜價仍企硬現時供港食物需先由內地接駁司機取貨，其後在接駁點交予本港跨境司機。特區政府指，由於接駁貨車司機的調配關係，昨日蔬菜及冰鮮禽肉供應仍受影響。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手則指，目前近四百名內地司機需檢疫，暫缺乏人手。在深水埗街市，菜心仍賣三十元一斤。根據蔬菜統營處數據，許多蔬菜的批發價本月九至十一日逐步回落，但近日再度回升；生菜在十二日每斤賣五點二元；芥蘭每斤十元；油麥菜六點四元；豆苗十四點三元。有市民表示，菜價比平日貴了五成，但仍會照買；有市民則批評，政府連日都未能採取措施穩定菜價，對此表示失望。此外，有市民憂慮封區，昨天到超市掃食品，包括罐頭、米、油等糧食。消委會主席林定國呼籲市民理性消費，不要過度囤積物資，造成社會恐慌。