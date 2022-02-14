五煞闖餅店亂棍打店員

五名惡漢衝入葵涌廣場一家餅店，揮棍襲擊店員，並拳打腳踢，有旁人目睹圖阻止，亦慘被打傷，警方以涉嫌「傷人」罪名拘捕一名男子。前晚十時許，葵涌廣場二樓一間餅店內兩名店員準備打烊，五名身穿黑衣、黑帽的男子突然手持木棍衝入店內，向店員施襲。就片段所見，有店員反抗，寡不敵眾，慘被人圍毆。雙方發生激烈糾纏，情況混亂，店內用具散落一地。警方接報趕抵現場，在商場內兜截，發現一名男子形跡可疑，懷疑與案件有關。經調查以涉嫌「傷人」將其拘捕。兩名店員及勸交男子分別頭部、背部及手腳受傷，其後由救護員送院治理。涉事店舖事後聲稱遇襲原因可能與中午一宗爭執事件有關，餅店提出重酬，呼籲知情者提供資料。