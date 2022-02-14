野豬又襲「行山客」 三日四人傷

三日內發生兩宗野豬襲擊人類事件，行山人士要注意！一對「行山客」同遊柴灣郊區，途中驚遇野豬攻擊，兩人走避不及，小腿同遭咬傷，他們事後送往東區醫院治理，僅受輕傷，暫無大礙。昨午二時許，四十三歲姓黃女子偕六十七歲姓蕭男子行山，途至石澳道大風坳時，突然遇上「不速之客」，一隻一米長的野豬撲出，噬咬他們。兩人當下受驚大叫，慌忙閃避，混亂間被野豬咬傷小腿。兩人報案求助，人員趕至，惟涉事野豬已逃入草叢失去蹤影。兩人由救護車送院治理，暫無大礙。