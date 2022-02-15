化驗所「做唔切」 增十人危殆 單日6500染 多四長者離世疫

■近日到流動檢測站輪候檢測人數減少。

新冠病毒橫行，昨天染疫人數暴增至六千五百人，再創單日新高，再多四名長者死亡，另十人危殆，包括日前公佈的三歲女童。屬高危的安老院舍和康復中心持續出現疫情，再多七間出現確診病例。本港昨天多二千零七十一人確診，二千零五十二人屬本地感染，另四千五百多人初確。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，個案太多，化驗所檢測結果滯後，暫時有一千多宗個案「做唔切」，但強調不影響患者送院的進度。當局前晚圍封馬鞍山利安邨利盛樓強檢，至昨日發現四十四宗初步陽性及五宗不確定個案，鑑於利盛樓有極高感染風險，決定延長圍封至今日。為提高檢測量，設於馬鞍山體育館的「火眼實驗室」今日凌晨啟用，二十四小時運作。營運的華昇診斷中心董事長胡定旭說，實驗室如以三合一混樣，每日做三十萬檢測，料可應付每日圍封檢測和強制檢測量，惟難以應付更大規模強檢。另兩個「火眼實驗室」料兩日內到港，由中央協助增派人手做檢測。三歲女童情況急轉直下疫下再添四名亡魂。當局在公眾殮房錄得兩宗長者入院前不治個案，事後化驗呈初步陽性，其中一人為七十三歲男子，住在藍田廣田邨；另一名七十七歲男子住在油麻地，他日前咳嗽，其後情況轉差而召喚救護車，未送院已不治。另兩名死者為留院人士。東區醫院內科監察病房一名七十七歲男子上周六因氣促入院，檢測後初確，其病情持續惡化，延至前日清晨離世；另一名八十二歲老翁，上周五發燒送瑪嘉烈醫院，其後初確，惟病情惡化，至昨日凌晨不治。第五波疫情爆發以來，已有十三人不治。目前約三千六百名確診者或初確者在各公立醫院或隔離設施留醫，當中十人危殆，包括前天公佈的三歲女童，她正在兒童醫院深切治療部留醫，情況急轉直下。其他危殆病人，多數是長者及長期病患，其中七人未打針。七安老院舍有疫情此外，再有最少七間院舍爆疫，包括深水埗香港基督教女青年會雲華護理安老苑、屯門大興邨鄰舍輔導會大興宿舍、太子厚愛護老院有限公司、屯門山景商場鈞溢山景安老院、土瓜灣兆景安老院、沙田鄰舍輔導會怡欣山莊，以及深水埗保良局綜合復康中心。公立醫院亦面臨挑戰，再多四十名醫護人員或職員染疫；亦有約十名病人入院篩查時發現染疫。