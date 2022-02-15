查詢兒童打針副作用 較過去兩周增一倍

本港今波疫情有百分之四的確診者屬四歲或以下，令不少家長擔憂。有兒科醫生透露多了家長查詢打針，較過去兩周多一倍，多想知道有甚麼副作用。四個兒科組織建議家長一旦發現病童出現呼吸困難、嘴唇發紫、抽筋等跡象，須即時召救護車送院。目前五歲或以上兒童可以接種科興或復必泰，科興今日起放寬至最小三歲就可以接種。兒科專科醫生陳以誠稱，近日家長查詢打針較過去兩周多約一倍，未來幾周預約亦幾乎爆滿，他指家長在打針前都想知道問有甚麼副作用、要注意甚麼，「試過問有川崎症能否接種、有心臟病的能否接種、有蠶豆症又能否接種，甚至過度活躍症或自閉症又能否接種，感染後又不能入院、要等，很多家長就很擔心。」至於社區接種中心，未來一個月打科興的名額接近爆滿；復必泰兒童接種中心方面，兒童醫院及圓洲角體育館尚有較多名額，港大駐港怡醫院已滿。組織：病童呼吸困難須即時召白車兒科醫學會、兒童免疫過敏及傳染病學會、兒科護理學院、兒科護士學會聯合發佈多類提醒事項，指兒童和青少年一旦確診感染，家長及照顧者應記錄病徵開始的時間，定時監察體溫、進食量、大、小便次數和數量；記錄有否例如咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛、嘔吐等徵狀，一旦發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、持續發高燒、抽筋跡象或進食困難等，就要召救護車送院。兒童傳染病科顧問醫生關日華亦指絕大部份病童毋須服用抗病毒藥物，但兒童免疫系統未成熟，感染新冠病毒或有後遺症如多系統發炎綜合症，出現發高燒或出紅疹等情況，在美國甚至有死亡個案。就今波疫情病童出現較重病情的原因，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，兒童近兩三年減少上學和出外活動，沒有感染四款舊有的人類冠狀病毒，未能產生交叉免疫，缺少一定保護力，加上幼童氣管較窄，感染後較易出現嚴重問題，但不能排除病情嚴重的幼童本身有免疫功能缺陷。