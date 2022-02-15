﻿第六輪防疫基金注270億﻿﻿ 首設一萬元臨時失業金﻿

疫情大爆發，重挫各行業，政府向立法會財委會申請，向第六輪防疫抗疫基金注入二百七十億元，以援助臨時失業者和受災行業，其中會首次向月薪三萬以下的失業者發放一萬元臨時失業支援，同時向前線抗疫工作者發放為期五個月共一萬元的津貼等，料七十五萬人及六萬七千個商戶受惠。政府為推出第六輪防疫抗疫基金，向財委會申請注資二百七十億元，將以四十八項措施，與以往五輪不同，首次有臨時失業者受惠，若僱員在第五波疫情發生以來，暫時失業不少於一個月，而月薪三萬元以下，則可獲一次性的一萬元資助，合資格的自僱人士亦可受惠。政府會以強積金戶口資料審核申請，而無強積金戶口的人則要提供證明文件，但綜援戶或第六輪基金其他措施受惠者就不能申請。計劃最快下月接受申請，預計四月發放第一批支援。最快下月申請其他措施會向受收緊社交距離措施大幅限制或須關閉的行業提供援助，包括餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心和電影院等，上周四起須關閉的髮型屋及理髮店亦在支援範圍內。資助金額是上月第五輪基金的兩倍，以餐飲處所為例，合資格持牌人可根據其營運的處所面積獲得一筆過十萬至五十萬元不等的資助。前線抗疫者同獲萬元基金亦會向抗疫作貢獻的前線人員派發津貼，包括在政府、房委會、房協及在私人住宅、工商物業，與衞生環境有關的工作人員，以及保安，每位每月可獲二千元的津貼，為期五個月，預計逾二十五萬人受惠。清潔服務業職工會會長黃迺元表示，工友每日在高風險、容易染疫環境下工作，在外判承辦商控制成本下，工友不時要自掏腰包額外添置裝備保護自己，認為二千元可作幫補，對工友是一種鼓勵及安慰。