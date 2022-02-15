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日報新聞 > 港聞

美股中段跌294點

2022-02-15 列印
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市場關注烏克蘭局勢，以及聯儲局的動向，外圍股市早段下挫。杜指中段報三四四四三點，跌二百九十四點；納指則報一三七九二點，升一點。

滙控美國預託證券價格見五十九點○六港元，升零點○六港元；騰訊則見四百六十七點四港元，跌四點六港元。

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