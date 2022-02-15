鐵騎撼客貨車 司機拋飛插車尾窗

吐露港公路發生驚險車禍！一輛電單車行駛期間與客貨車相撞，鐵騎士被拋飛，如「炮彈」般整個人插入車廂，需由人員救出。經初步檢查，兩名涉事司機幸僅受輕傷。昨午三時許，三十二歲姓李的男子駕駛電單車沿大埔吐露港公路往上水方向行駛，駛至近林錦公路交匯處時，懷疑收掣不及，撞向前面一輛客貨車。鐵騎士整個人被拋飛，撞碎車尾車窗，直插入車廂；意外後電單車衝前數十米，翻側橫亘路中，零件散落一地。有途經駕駛人士見狀報案求助。救援人員趕抵現場，將被困鐵騎士救出，經初步檢查僅頸部受輕傷，清醒由救護車送往醫院救治。涉事二十七歲客貨車司機亦扭傷頸部，同送院治理。警方調查意外原因。