無口罩女闖超巿 疑精神問題有前科

前日早上十時許，一名中年女子前往西營盤德輔道西的一間超市內購物，惟當時並未佩戴口罩，引起街坊不滿。有職員遂上前勸喻，提醒她要佩戴口罩，不過有人未有理會，因而報案求助，警員接報到場了解。
根據網上片段所見，四名男警趕抵現場，女子疑發難一度走出馬路，其間與警員拉扯爭論。有警員伸手示意，要求行駛車輛減速收慢，同時勸喻女子返回行人路，女子其後被勸服。據悉，街坊稱該名女子懷疑有精神問題，疫情期間屢不戴口罩，並在附近流連及到超級市場購物。
新冠病毒橫行，昨天染疫人數暴增至六千五百人，再創單日新高，再多四名長者死亡，另十人危殆，包括日前公佈的三歲女童。屬高危的安老院舍和康復中心持續出現疫情，再多七間出現確診病例。本港昨天多二千零七十一人確...
2022-02-15
北京冬奧吉祥物「冰墩墩」爆紅，成了行騙者的工具。至少六百名內地消費者日前舉報投訴「好特賣商城臨期食品」應用程式，涉嫌虛假售賣「冰墩墩」鑰匙扣等產品。同時，內媒調查發現，該應用程式未經授權售賣「冰墩墩」...
2022-02-12
加拿大國防部周日證實，軍方特種部隊三名隊員涉嫌支持貨車司機反對防疫限制措施及在首都渥太華的堵路抗爭行動，現正接受調查。香港時間周一中午十二時過後，最新消息指被堵塞了近一周的跨境大使橋已經重開，讓來往美...
2022-02-15
受到疫情影響，二手續現減價成交。《星島地產網》報道，中原地產副區域營業經理溫旭銘表示，業主受疫情影響，擴闊議價空間，減價盤不乏承接，元朗Grand YOHO 2座高層E室，面積520方呎，屬兩房間隔，...
2022-02-15
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2022-02-15
歐聯今晚重燃戰火上演兩場十六強首回合賽事，其中一場是巴黎聖日耳門主場迎戰皇家馬德里的重磅大戰。聖日耳門過去兩屆衝擊歐聯未竟全功，為達成奪冠目標球會今季重金禮聘美斯加盟，此子近期已經上力，與前鋒拍檔基利...
2022-02-15
昨日是西方情人節，今日是元宵，連續兩日都是天下有情人大條道理要慶祝的日子。無線劇集《鐵拳英雄》昨舉行記者會，陳展鵬笑言今年情人節因疫情困獸鬥，待女兒睡覺後與老婆大戰300回合，晚上親自下廚，已買定鹿尾...
2022-02-15
本港昨天確診和初確病人數飆升至六千五百人，還未計及化驗所積壓的檢測，實際染疫人數應更多。Omicron病毒對港人生命的危害，正不斷擴大。面對社區存在極多隱形傳染鏈，港府要設法應對，可借鑑內地成功控疫的...
2022-02-15
昨日第七場賽事，莫丹尼憑「迎月」爆冷贏馬，取得來港客串後第二W，而練者容天鵬則坦言今場是驚喜之作，他表示：「『迎月』是愛爾蘭馬，一般來說需要較長時間適應環境，而且來港後試閘的表現亦一般，儘管最近兩次快...
2022-02-13