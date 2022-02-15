無口罩女闖超巿 疑精神問題有前科

第五波疫情來勢洶洶，「封城」傳言滿天飛，市民紛紛到超市搶購。西營盤有女子到訪超市時沒有佩戴口罩，職員力勸不果，最終要報案處理。據悉，涉事女子疑有精神問題。前日早上十時許，一名中年女子前往西營盤德輔道西的一間超市內購物，惟當時並未佩戴口罩，引起街坊不滿。有職員遂上前勸喻，提醒她要佩戴口罩，不過有人未有理會，因而報案求助，警員接報到場了解。根據網上片段所見，四名男警趕抵現場，女子疑發難一度走出馬路，其間與警員拉扯爭論。有警員伸手示意，要求行駛車輛減速收慢，同時勸喻女子返回行人路，女子其後被勸服。據悉，街坊稱該名女子懷疑有精神問題，疫情期間屢不戴口罩，並在附近流連及到超級市場購物。