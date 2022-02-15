城大夥檢測公司 為寵物驗新冠

城大宣佈與檢測公司Prenetics合作，為小型哺乳類動物推出大規模新冠病毒檢測，於城大動物醫療中心進行，由該中心及賽馬會動物醫學及生命科學院的職員採集樣本，送往城大動物醫療檢驗中心，利用Prenetics提供的相關技術作測試。城大指首階段的計劃包括為寵物提供新冠病毒檢測，第二階段將為確診感染新冠病毒、須接受強制隔離的寵物主人，提供加強的寵物護理服務。由本月二十一日起的星期一至六，將首先提供貓狗的檢測服務，並會逐步擴展至其他種類的寵物，檢測費用為四百五十元。城大計劃與漁護署合作，識別出確診感染的小型哺乳類動物，為牠們提供檢疫及治療。如寵物的樣本呈陽性，個案會轉交漁護署，署方現正與城大商討寵物檢疫安排的可能性。