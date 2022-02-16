急開七指定診所收治初確者 染疫三歲女不治 港最年輕新冠死者

■天水圍天業路社區健康中心是七間指定診所之一。資料圖片

本港染疫人數爆燈，昨天新增逾七千宗確診或初確，又創單日新高，大批經快速檢測呈陽性的市民，留家數天仍未獲安排入院，人心惶惶。醫管局支援等候入院病人的熱線1836115，昨天啟用開通，解答公眾疑慮。同時，醫管局在港九新界設立七間「指定診所」，給輕症或初確病人致電預約求診，每天共一千多個名額。此外，留醫兒童醫院深切治療部的三歲女童，延至昨晚不治。一名一百歲女長者亦於昨日離世。本港昨天多一千六百一十九人確診，全屬本地感染，另約有五千四百人初確。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現有兩成半初確個案未能於二十四小時內覆檢確診，有約六百五十個日前收到的樣本，到前日仍未能正式確診，已加派人手和延長工作時間，處理積壓個案。為加快流程，醫管局檢測的樣本毋須再覆檢，但若單日確診數達一萬宗，將考慮不再覆檢私營化驗室提交的樣本。醫管局昨晚公佈，日前入住兒童醫院深切治療部的三歲女童，情況持續惡化，延至昨晚離世。一名一百歲有長期病患女長者，周一因初步確入住將軍澳醫院，昨晚情況轉差，晚上不治。同時，再有至少九間安老或殘疾人士院舍有院友或員工染疫，包括大埔耀能協會賽馬會田綺玲學校、長洲北社和順里溫浩根護理安老院、觀塘福塘道基督教家庭服務中心尚美家舍、深水埗福昌邨癸未年樂頤居暨耆安長者日間護理中心等。加快檢測 醫管局樣本不覆檢現時有近二千五百名確診者在公立醫院、亞博館等地方留醫，另約一千七百人在竹篙灣社區隔離設施接受隔離。張竹君相信，至少五千四百名患者仍未獲安排入院。醫管局總行政經理何婉霞強調，局方沒有遺忘年輕、病情穩定的病人，「每一日都諗緊用唔同方法去支援佢哋」，為正等候入住隔離設施的患者而設的電話熱線昨天啟用，號碼1836115，每周七天、朝八晚十開放，解答市民對醫療或感染控制的問題。另外，局方亦開設七間「指定診所」，今日運作，接受輕症確診及初確病人求診。何婉霞稱，若病人出現發燒、咳嗽、喉痛等輕微病徵，可以先致電預約求診（見表）。如果患者自行服食成藥後病徵消退，不一定要到「指定診所」求醫。往返指定診所的交通安排會由運房局跟進。每日名額千餘 須先預約「指定診所」分別是筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓、堅尼地城賽馬會普通科門診診所、柏立基普通科門診診所、九龍灣健康中心普通科門診診所、南葵涌賽馬會普通科門診診所、圓洲角普通科門診診所，以及天水圍天業路社區健康中心一樓，每日共可提供一千多個預約名額，運作時間為星期一至日，包括公眾假期，早上九時至下午一時，以及下午二時至五時。何提醒市民，如病情突然惡化，應立即召喚救護車。有傳媒問到有劏房居民初確，不敢回劏房，怕感染家人，流落街頭，問當局如何處理？出席記者會的官員未回應如何協助。