疫魔逼近港府高層 李家超家傭 葉劉司機染疫

Omicron無處不在，染疫者不分階層。政務司司長李家超家中一名外傭昨天確診，李家超及家人經深喉唾液化驗確認陰性，但須家居隔離十四日。此外，特首辦一名職員和行政會議成員葉劉淑儀的司機亦初步陽性。李家超須家居隔離14日政務司司長辦公室公佈，李家超家中一名外傭確診，李家超和家人經深喉唾液化驗呈陰性，但因屬密切接觸者，須家居隔離十四日。據悉，李家超昨日曾出席行政會議，多名官員包括保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞及運輸及房屋局局長陳帆等表示，已做快速檢測，結果呈陰性。李家超原訂昨午出席立法會財委會，審議二百七十億元的第六輪防疫抗疫基金撥款，後改由商務及經濟發展局局長邱騰華代為出席，有五十位議員透過視像發言，各人都支持撥款，最後在沒人反對或棄權下，以舉手方式讓撥款通過財委會。李家超本月十二日率領特區官員往深圳出席第二次內地與香港疫情專題交流會，該會由港澳辦副主任黃柳權主持，出席者包括國家疾病預防控制局副局長孫陽、中聯辦副主任尹宗華、廣東省副省長張新、運房局局長陳帆、食衞局局長陳肇始、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強等。翻查資料，本月初勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩確診，成為本港首名染疫高官。特首辦職員染疫 無接觸林鄭此外，特首辦有一名職員的快速檢測呈初步陽性，前日最後一次上班，其工作毋須接觸公眾，亦沒有接觸行政長官，工作時有佩戴口罩及遵守防疫措施。特首辦會徹底消毒相關地方，並安排其他相關職員接受檢測。而行政會議成員葉劉淑儀證實，其司機檢測初步陽性，有待進一步確認。她早前三次測試均為陰性，目前居家工作，沒出席昨早的行會。葉劉指司機接種了兩針疫苗，每日都駕七人車接載她，她會坐在車後座，每次車程她都戴上口罩。