救護車剷行人路 網民心痛：醫護太疲勞

為救急扶危，醫護人員疲於奔命。有救護車前日下午一時時許，沿荔景山路往長沙灣方向而行，駛至瑪嘉烈醫院對開一個右彎位時，救護車未及時轉彎，直剷上行人路，撞向路邊電箱，發出一聲巨響。有網民估計，意外因救護人員過於疲勞所致，留言為他們打氣。有關事故在網上瘋傳，引起熱議，有市民對是次意外感到痛心，亦有網民留言為醫護人員打氣，直指他們是「守護天使」、「無名英雄」，感謝他們默默付出。