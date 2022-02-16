設專屬的士車隊運送輕症患者 林鄭：徵用皇后山邨荔景邨作隔離

疫情越趨嚴峻，大批染疫市民等候隔離或入院，特首林鄭月娥公佈一系列抗疫措施，包括將皇后山邨一及七座、荔景邨恆景樓及酒店改為隔離設施，提供約一萬三千個房間；並設專屬的士車隊接載輕症患者往指定診所；同時採購一億套快速檢測包。但她指，現時沒大規模封城的計劃。林鄭月娥昨天在行會前表示，當局將皇后山邨一及七座及荔景邨恆景樓改為隔離設施，預料提供三千多個房間。她形容如確診者為一家人，可獲分配至同一單位，當局會適當安排受影響的公屋申請人。她指，政府今日會與酒店業界商討，將八至九間檢疫酒店改為社區隔離設施，目標提供最多一萬個房間。她強調根據《預防及控制疾病條例》，行政長官有權要求業界配合，但她想透過協商處理。政府正研究將大學宿舍改作隔離設施，但考慮到仍有非本地學生居住，要再作討論。此外，中央仍籌劃在港增建隔離設施，目前未有細節交代。政府計劃由的士業界組成的專屬車隊，接送他們往返診所，費用自理。業界稱初步反應一般。林鄭又指，政府已採購一億套快速檢測包，廣東省政府亦要求內地一間供應商加快製造。政府即日優先向安老及殘疾院舍人員派發，並將現時三日一檢改為一日一檢。她強調，原則上不反對全民強制檢測，如檢測能力進一步提升，會認真考慮。目前沒計劃大規模封城對近日接連有貨運司機確診，導致來港鮮活食品價格上升，林鄭表示，正研究以水路方式，運送內地供港物資。政府亦正招募更多跨境司機，並確保他們每日一檢，持陰性結果才能工作。此外，她強調，現時沒計劃大規模封城，因現行措施有效，強調政府會努力按着「動態清零」的策略應對疫情。