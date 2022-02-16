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等待上樓市民無奈 公屋聯會倡效法駿洋邨 向住戶發津貼

2022-02-16 列印
荔景邨恒景樓
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房屋委員會委員兼公屋聯會總幹事招國偉指，暫用公屋作隔離設施，令等待上樓的市民無奈，他建議當局參考駿洋邨的做法，向受影響的準住戶發放津貼，稍後能交還單位時，盡量壓縮所需時間。荔景邨有七座，樓齡近五十年，有不少長者居住。其中恒景樓與邨內部份大廈只相隔一條馬路。

有荔景邨樂景樓的居民表示，恒景樓與居所很近，形容當地樓宇密集，希望政府再考慮其他地方；但有荔景邨樂景樓居民則認同措施，形容可協助有需要的患者。粉嶺皇后山邨
粉嶺皇后山邨


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