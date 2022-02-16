的士業界：有足夠車隊 盼當局交代細節

推動的士發展聯會副主席吳錦華表示，業界有足夠的士組織專屬車隊，但問題是未知有多少司機願意加入。他形容，雖然當局強調，每程車都會為的士消毒，但仍有司機擔心，會在行程途中受染，就算司機願意承擔風險，也擔心感染後累及家人。他指，業界將與運輸署商討，希望當局盡快交代細節，例如車隊規模等。酒店業主聯會執行總幹事李漢城相信，業界可以供應數千間酒店房，但若達一萬間，則有多重考慮。他形容，業界整體生意很差，主要依靠部份長租住客，質疑措施會對這類長租客及員工構成心理影響。