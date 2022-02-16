第六場四班一六五○米。今晚四班此程拆了兩組，筆者認為實力較強的「寶賢得得」、「海島材子」，甚至「紫菜福星」都編了在第七場。反觀此組的大熱門「忠誠駒」由季初拼到現時，已有強弩之末感覺；新勝的「好運寶寶」...

2022-02-16