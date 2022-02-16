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日報新聞 > 港聞

美股中段升412點

2022-02-16 列印
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有消息指，俄羅斯從邊境撤回部份士兵，烏克蘭局勢有緩和跡象，外圍股市全面上升，油價則回軟。

杜指在開市後數分鐘，已急升逾四百點。杜指中段報三四九七八點，升四百一十二點；納指則報一四○一八點，升二百二十七點。滙控美國預託證券價格見五十八點四三港元，升零點四三港元；騰訊則見四百七十三點二五港元，升三點二五港元。

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