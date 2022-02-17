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簡啟恩升任國安處長

2022-02-17 列印
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警務處助理處長簡啟恩（圖）接替蔡展鵬，獲升任為國家安全處處長；警隊亦公佈最新架構，七人獲晉升。根據警務處網頁資料，警務處助理處長簡啟恩已升任國家安全處處長。據了解，簡啟恩在九一年加入警隊任職督察，先後在警隊擔任不同職務。
  在最新一期的警隊期刊《警聲》，亦刊出最新的警隊架構。警務處處長蕭澤頤早前頒發晉升函件予七名人員，簡啟恩擢升為高級助理處長，趙詠蘭擢升為助理處長，張惠華、曾繁國、張天頤和汪威遜晉升為總警司，吳加冲晉升為高級電訊工程師。

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