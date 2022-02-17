港鐵寬減租金撐商戶 免費車票贈醫護

港鐵表示，鑑於新一波新冠疫情日趨嚴峻，決定為港鐵全線車站及商場的租戶提供新一輪租金援助措施，並向部份醫護人員免費提供車票，供當值人員往返博覽館站鄰近的社區治療設施及市區等地。港鐵指會因應商戶業務性質、規模及受影響程度提供援助，包括租金寬減，同時向因應政府防疫規例而需要關閉的表列處所商戶，提供特別援助。行政總裁金澤培表示，不少業界都面對沉重的經營壓力，為了共渡時艱，會繼續為商戶提供最適切的援助措施。另外，港鐵本月中起會免費提供往返博覽館站和市區的車票，予在亞洲國際博覽館社區治療設施，以及北大嶼山醫院香港感染控制中心工作的醫護人員，每周送贈約三千張機場快線車票予醫院管理局作分發。