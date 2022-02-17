足不出戶亦有機會染疫？ 拆解3大疫苗謬誤

新一波新冠疫情來襲，數據顯示，近每4位港人中，仍有1位尚未接種第一針疫苗，而當中屬高危群組的長者，接種率仍偏低。老人科專科葉珮嫦醫生指出：「近日新變異株Omicron持續出現新個案，它比Delta及原始病毒株於人類支氣管組織的複製更快，受感染一天後病毒量多近70倍，其傳染力實在不容忽視。」現時本港可供接種的疫苗有兩種，包括mRNA疫苗及滅活疫苗。惟坊間對疫苗仍有不少誤解，以致對接種疫苗猶豫不決。



謬誤1：不外出就不會染疫？



政府將實施「疫苗通行證」，進入包括餐飲處所及健身中心等表列處所的人士必須已接種最少一劑新冠疫苗，未接種疫苗的人士生活或受到影響。疫情急速蔓延令未接種疫苗人士更為危險，部分市民或認為留在家中不外出就沒有問題，但即使足不出戶，亦可能出現煙囪效應，病毒有機會經建築物排水系統等垂直傳播。葉醫生亦提醒：「即使未有外出，不少案例中亦可見如同住人士染疫，密切接觸亦可增加受感染的風險。」





謬誤2：疫苗保護力不足以抵抗新冠病毒？



不少人仍誤解疫苗保護力不足以抵擋新冠病毒，因此沒有接種疫苗。本港可接種的兩種疫苗均獲證有保護效用，以mRNA疫苗為例，產生抗體水平高，首針保護率近6成，而接種兩針後2星期更達8成以上。而美國疾病管制與預防中心亦指，在接種兩劑mRNA疫苗後可視為完成初級疫苗接種。葉醫生解釋：「疫苗有一定的保護效用，但其實很多疫苗也只有約7至8成保護力，配合良好個人衞生如佩戴外科口罩，可有助全面預防呼吸道病毒傳播。大家要雙管齊下保護自己。」



謬誤3：長者不宜接種疫苗？



許多長者擔心自己身體較弱，同時患有多種長期疾病，如糖尿病及高血壓等，故憂慮接種疫苗會出現副作用，甚至誤解接種保護力強的疫苗導致的不良反應會較多。葉醫生表示：「接種疫苗後出現嚴重副作用屬罕見情況，而一般而言，長者的免疫系統較弱、反應較慢，對疫苗的不良反應因而比年輕人溫和，而研究數據亦証實了現時兩類可在港接種的新冠疫苗安全性亦高。」與18至29歲人士相比，65歲或以上的長者染疫後死亡率高出95倍或以上，屬最高風險的群組。政府亦呼籲長者如有慢性疾病，只要病情穩定，應盡早接種疫苗以作保護。若對身體情況抱有憂慮，建議諮詢醫護人員，經身體檢查及評估後，權衡相關的效益與風險再作決定。



染疫併發症不容小覷 政府增疫苗接種地點



接種疫苗可出現輕微發燒、頭痛、肌肉痛及針口痛等反應，惟只要多休息，跟從醫護人員指示則無需過分擔心，然而感染新冠病毒後卻可導致呼吸衰竭、敗血症、血管栓塞，甚至多個器官衰竭等嚴重併發症，後果不容小覷。為助長者應對Omicron的威脅，現時有不同途徑可接種疫苗，包括社區疫苗中心「即日籌」、15間衞生署長者健康中心可安排即場注射、醫管局旗下指定門診診所及流動疫苗接種站等，同時亦新增更多私營醫護機構可供接種疫苗。有意接種的人士可參考政府新冠疫苗專題網頁，以了解更多詳情。

資料由葉珮嫦醫生提供，復星醫藥支持

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