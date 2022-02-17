三百抗疫的士 明天起免費服務

七間指定診所昨日起運作，但接送確診者的「抗疫的士」明天才投入服務。運房局指已聯同業界設立專屬的士車隊，提供免費接送往返指定診所及其住所，約有三百輛的士參與，數目會視乎需求調整，可透過預約平台或致電3693 4770預約。的士車行車主協會永遠會長吳坤成指車身會有藍白色標籤，寫有「抗疫專用必須預約」，政府會以每小時約二百元「包車」形式支付。