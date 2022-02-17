建議外傭閒日放假 避人流高峰

外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，近日很多僱主反映，多次要求外傭放假時留家，但多數遭拒絕，「在第五波疫情之前，不少僱主因為在抗疫問題上，跟外傭意見不一，寧願完約後不續約，自己做家務，這便不用再擔心。」徐說，僱主明白外傭有出街的自由，但僱主家中有長幼，不想外傭外出也是正常。徐建議僱主應先鼓勵外傭注射疫苗，如希望外傭假日留在家中，可問外傭可否以薪金取代假期，留家休息。如外傭堅持外出，僱主可嘗試要求外傭在閒日放假，以減少在周六日人多日子外出。