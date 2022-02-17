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日報新聞 > 港聞

美股中段跌200點

2022-02-17 列印
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美國零售銷售數據增長高於預期，令市場憂慮通脹升溫，以及聯儲局加快加息，美股早段下跌。杜指中段報三四七八四點，跌二百點；納指則報一三九七六點，跌一百六十三點。滙控美國預託證券價格見五十七點九九港元，跌零點五一港元；騰訊則見四百七十四點七港元，跌一點五港元。

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