港府下月推全民強檢 750萬人驗三次

香港第五波疫情失控，國家主席習近平公開對特首作出重要指示，《星島日報》獲得的消息證實，港府決定在三月開始，為全港七百五十萬巿民進行全民強制檢測，按身份證編號劃分檢測日期，每日檢測一百萬人，每人檢測三次，為期三周，未進行檢測者將會罰款一萬元，但毋須圍封禁足。據悉，內地已答允派出人員協助香港採樣，而部份檢測樣本將會送到深圳化驗。消息人士表示，有關檢測會將登記及採樣分開，實驗室收到的樣本瓶只有號碼而無檢測者的個人資料，當樣本呈陽性，才會將樣本號碼和登記比對，因此不涉及私隱問題。據悉，政務司司長李家超上周六和國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權共同主持的第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會上，曾提出由內地派出逾千人的採樣員，協助香港進行全民檢測採樣，但由於香港的化驗能力不足，因此會上亦提出將部份樣本送到深圳化驗的可行性。按身份證分流 部份樣本深圳化驗消息人士表示，即使火眼實驗室全面運作，檢測量亦只可達每日三十萬，要全民檢測並不可行。消息人士表示，港府期望將檢測量增加三倍，至每日九十至一百萬，若能達到此一檢測量，就可以在一周內進行全員檢測。可是，目前香港疫情嚴峻，時間緊逼，不能再花時間建立實驗室，將部份樣本「過河」送到深圳化驗，是最合理的做法；據聞，行政會議討論相關問題時，無人提出反對。消息強調，即使檢測樣本送到深圳化驗，亦不涉私隱問題。因為上次港府進行全民自願性普及檢測，都是將檢測登記及採樣分開，檢測者登記後，獲派發貼上號碼的樣本瓶，實驗室收到的樣本瓶，亦只有號碼而無檢測者個人資料，當樣本呈陽性，才會將樣本號碼和登記比對，找到陽性確診者。這個機制，可以確保檢測者的私隱不會涉露，相信巿民可以接受。據悉，港府曾考慮將全港分區圍封，但此舉會造成分區禁足，對巿民影響更大，認為以身份證編號作劃分檢測，在全港設立檢測站，供巿民檢測，若違反要罰款一萬元，相信有足夠阻嚇力令巿民不致違反強檢令。