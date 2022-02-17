拒補薪不放假 堅持外出見同鄉 外傭聚會染疫 反要僱主照料

■家中外傭快速測試呈陽性，范太非常擔心家人安全。

■自疫情爆發後，連太已提高抗疫意識。

染疫人數爆升，街上路人少，變得冷清，只見外傭聚集，令人擔心爆發疫情。不少僱主在網上發帖慨歎，家中外傭無視疫情嚴重，堅拒補薪不放假，外出與同鄉見面。本報得悉，有年長夫婦勸喻外傭暫時不出街，但她不理，疑外出聚會後染疫，須留家隔離，兩人倒過來要照顧她，又恐怕中招，惶惶終日。六十多歲的范太，爆疫以來，小心謹慎，經常在家居消毒。她和七旬丈夫一早接種疫苗，「這個多月來，我們很少外出，擔心受感染。」本月六日，家中外傭要放假，她對外傭說，疫情嚴重，可否留家不外出，「她一口拒絕，說要寄錢回鄉。」范太只好讓她外出，着她寄完錢便回家，「最後她很夜才回來，應去了玩。」留家隔離 老夫婦憂心三日後，外傭發病，范太在家中替她做快速檢測，結果呈陽性，「那一刻很驚，我和丈夫年紀較大，也即時做檢測，幸好是陰性。」其後，范太致電衞生署，獲答覆未能即時安排外傭送院，她吩咐外傭留在房間隔離，每日早午晚將食物放在房門外，「跟陽性人士共處一屋，真的好擔心，二十四小時戴上兩個口罩，又經常噴消毒噴霧，心理壓力很大，好抑鬱，反過來要照顧外傭，真的身心疲累。」范太希望政府多做宣傳，勸喻外傭這段時間減少外出。另一個案的連太，與丈夫育有一名幼子，上月起不再叫外傭外出購物，由她和丈夫負責，「少一個人出街，少一個風險。」她上周日曾要求外傭不放假，寧補錢買假，但遭拒絕，「她說要去外傭宿舍見同鄉，但有否再去其他地方聚會，我真的不知道。」連太說，外傭堅持外出，令她承受極大心理壓力，「很擔心姐姐中招，回來感染全家人。」她明白外傭想休息和見親友，但在非常時期，自己和先生除了上班和購物，不再出席社交聚會，「我們自律，希望姐姐也自律。」連太希望政府加強巡查外傭聚集熱點，提醒她們防疫。多人帳篷聚會 協會籲當局巡查香港家庭傭工僱主協會的主席容馬珊兒說，不少僱主要求外傭放假時不外出，有外傭願合作，留家避疫。根據勞工法例，外傭例假可用薪金取代，但法定假期就不可以，「雙方可以協商，如法定假期當天不能放，可在前後六十天補假。」容太又說，近年外傭放假，喜歡躲在帳篷內聚會，「有時違反限聚令人數，有時除口罩，有傳播病毒的風險。」她促請當局加強巡查和執法。