新增病例破萬 疫魔兩日殺10人

第五波疫情驚變「疫災」，本港昨日確診加初確人數突破一萬大關，再創單日新高，逾一萬一千人染疫，兩日內共十人離世，大部份為長者，亦包括早前情況急轉直下的三歲女童，以及一名三十七歲、長期需人照顧的長期病患者。本港昨日新增四千二百八十五人確診，另七千人初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，染疫人數上升，趨勢未回落，形容基數愈來愈大，個案倍增，比較驚人，情況令人擔心。37歲長期病男不治過去兩日共十人染疫死亡，包括八名年齡介乎七十二至一百歲的長者、一名三歲女童，以及一名三十七歲長期病患男士，死者大多沒打針。目前有十七名確診者危殆。過去兩周確診個案中，一成七為十七歲以下，約百分之九為六歲以下。高危的院舍持續爆疫，約二十間安老院及殘疾人士院舍有院友或職員染疫。醫管局總行政經理何婉霞表示，為減低病人在醫院受感染機會，並減輕醫院的壓力，若有來自院舍的非新冠病者，經檢查後若情況穩定，會被安排返回院舍休養，醫管局會派外展隊跟進情況。位於深水埗，為有適應困難學童而設的扶幼會則仁中心亦爆疫，有一人確診及數宗快速測試陽性個案。張竹君指，社區治療設施主要供老人院或殘疾院舍院友檢疫，並非為小朋友設計，故理論上中心內幼童需送往醫院隔離，但醫院設施緊張，故安排在一樓原址隔離，等候入院，不過大部份小朋友沒有病徵，當局會跟進情況。公院削五成非緊急服務此外，再有一百二十多名公院職員染疫，二十人被列為密切接觸者；二十名病人在入院時篩查確診，約一百名同病格病病人被列為密切接觸者。醫管局計劃要求所有員工，逐步接受快速測試。何婉霞指，公院已削減四至五成非緊急服務，包括預約檢查及覆診等，同時暫停陪產服務，以紓減壓力，又指公院隔離病牀的使用量已多於九成，達到上限。對有患者需在戶外等候，認為情況不理想，醫管局會為病人準備保暖裝備，並正與政府研究盡量增加隔離病牀數量，希望改善情況。