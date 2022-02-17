■林鄭月娥指，會繼續帶領特區政府以堅定意志用好中央支持，傾盡全力抗擊疫情。

《文匯報》及《大公報》昨日頭版報道指，「近日中共總書記、國家主席習近平就支援香港抗擊第五波疫情工作作出重要指示，並委託韓正副總理向行政長官林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注和對香港市民的親切關懷，強調香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府。」特區政府未能遏止第五波疫情惡化。中央對此高度關注，習近平就支援香港抗疫工作作出重要的指示，強調香港特區政府要切實負起主體責任，並提出三個「一切」、兩個「確保」，包括把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務、動員一切可以動員的力量和資源、採取一切必要的措施；確保香港市民的生命安全和身體健康、確保香港社會大局穩定。韓正批示特區落實重要指示報道指，韓正就批示要求特區政府和各有關方面堅決貫徹落實習近平的重要指示精神，並指示中央有關部門和廣東省抓緊解決特區政府提出的多個請求事項，包括提升核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等。報道指，中央還決定成立由港澳辦和國家衞健委牽頭，中央有關部門和專家、廣東省及特區政府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。此外，廣東省省委政府近日亦專門召開會議，就落實支援香港抗疫和保障對港物資供應等工作作出具體部署。中聯辦：為港注強大正能量中聯辦表示，習近平對香港抗疫工作作出重要指示，為香港社會注入強大正能量。特首林鄭月娥回應指，會繼續帶領特區政府以堅定意志用好中央支持，傾盡全力抗擊疫情，強調特區政府定當按照習近平的重要指示，切實負起主體責任，將盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。政務司司長李家超指，全社會必須認清，現在香港的唯一敵人是病毒，要團結抗疫。