《文匯》：中央對港抗疫最高動員令

《文匯報》發表題為《習近平總書記重要指示 引領香港打贏疫情防控戰》的社評，強調習近平提出「三個一切」的要求，是中央對香港抗疫的最高動員令，也是中央對香港和港人的真切關愛，只要有「壓倒一切」的意識和思維，才能作出打破常規的決斷，摒棄一切無所作為的「躺平」陋習，下決心排除一切與抗疫無關的流言干擾，讓齊心抗疫成為管治團隊每個成員的不二選擇。《大公報》亦發表題為《不辜負總書記關注關懷 全力以赴戰勝疫情》的社評，指習近平的重要指示，包括「一個責任」及「一個任務」，特區政府要以高度負責任的精神，全力落實好總書記的指示，將抗疫作為特區政府當前最核心、最重大、最逼切的任務。同時，特區政府更有「一個目標」，則是必須堅定「動態清零」的目標和策略、決不放棄。