確診者淋雨捱冷 等入院慘慘慘 萬人染疫 分配病房等一周

■有家長帶同年幼孩子在醫院等候，需以毛氈包裹身體保暖。

近日染疫人數突破一萬，公立醫院逼爆。繼明愛、博愛等醫院之後，瑪嘉烈醫院亦要在室外架設帳篷作病人分流站，不少染疫市民冒着寒風臥牀候診，由醫護派毛氈保暖。醫管局即日起更改社區隔離設施的出院準則，如患者在檢測陽性七日後沒有病徵及檢測呈陰性，其家居許可的話，會安排出院回家，以加速病牀流轉。在瑪嘉烈醫院急症室外，數十名病人被安排坐在急症室外輪候，由於通道一側坐滿病人，救護車送病人抵達時，要用狹窄通道進入。至於明愛醫院在急症室外和訪客停車場加開隔離區，設置多個帳篷。由於昨天下微雨，不少病人在寒風微雨中瑟縮，要加添棉被或鋁紙保暖。至中午時份，戶外隔離區的病人進食飯盒，有穿上保護衣的工作人員為長者餵食。有人取藥回家休息由於要長時間候診，有市民不等入院，領了藥物就回家休息。居於劏房的馬女士稱，自己一周前出現病徵，其後兩歲兒子及七歲女兒亦發病，周二與他們到明愛醫院急症室求診，在戶外帳篷等待。她指，有醫護曾向她稱需等候一星期，其後稱至少要等兩、三日，才獲安排病房。由於兒子發燒，她擔心在帳篷等候吹風會令病情惡化，只領取藥物就回家休息，感到無助。醫管局總行政經理何婉霞說，很擔心病人情況，特別是昨天有雨，未來幾日氣溫下降，幸而暫未有戶外候診病人出現低溫症。當局即日起更改社區隔離設施的出院準則，如果患者在檢測陽性七日後，沒有病徵及檢測為陰性，而家居許可的話，可安排出院回家；如果同住家人有長者、孕婦、接受化療或免疫治療的病人，就要等患者呈陽性後十四日，檢測陰性才離開。改出院準則 加速病牀流轉食衞局副局長徐德義說，很多沒病徵或病情輕微者在家等候，如等候達十四日而檢測呈陰性，可與曾入住社區隔離設施十四日的人士一樣，被視為不存在傳播風險，毋須送入社區隔離設施，可以自由離開家居。另外，民建聯去信特首林鄭月娥，建議徵用醫院附近的學校或體育館等，加快安置候診病人。行政會議成員、立法會議員葉劉淑儀指，疫情導致人命傷亡，「看到心酸」，香港有如變了「第三世界」，認為政府要找出更強的手段應對疫情，否則香港會淪亡。