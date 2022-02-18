廣東控疫猛將抵港 過往四戰全勝

康敏

本港昨天再多一萬二千多人確診和初確，疫情嚴重。國家主席習近平前日作出重要指示，要求特區政府盡快穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務。廣東省昨天火速派出廣東省疾控中心傳染病控制所所長康敏，率領三名專家和兩部移動核酸檢測車到港。康敏曾多次奪得全國衞生應急技能競賽大獎，亦成功應對四次大型疫情，被視為控疫猛將。習近平下達重要指示後，港澳辦主任夏寶龍前日在深圳主持支援香港抗疫工作協調會。國家衞健委副主任、國家疾控局局長王賀勝昨天在深圳召開專家工作組會議，即時派出第一內地流行病學專家及移動核酸檢測車到香港。專家組共有四人，包括組長康敏、成員陳純、陳雪琴及楊韜慧，均來自廣東，流行病學調查經驗豐富，熟練掌握粵語及英語，熟悉香港社會，未來隨時根據需要，調配全國各地專家來港支援。康敏、陳純、陳雪琴都是國家流行病學調查專家組成員。康敏是廣東省疾控中心傳染病控制所所長。內媒介紹，康敏畢業於中山大學公共衞生學院，一直從事公共衞生工作，曾成功應對「廣東中東沙士疫情」、「廣東首例人感染H5N1禽流感疫情」、「首例人感染H7N9禽流感疫情」、「首例寨卡病毒病疫情等多起新型」、「突發疫情」等。此外，康敏過去多次奪得全國衞生應急技能競賽大獎。林鄭：全民檢測是考慮方案之一四名專家經深圳灣口岸入境香港，特首林鄭月娥連同多名衞生官員迎接。林鄭透露，專家將留港四天，與本港抗疫人員作病理學分析，分享治療經驗，如內地如何使用中醫藥治療新冠肺炎。對於本港是否會推行全民強制檢測，林鄭月娥說，香港核酸檢測能力不斷提升，本月底可做到一日約三十萬次，但仍難以應付全港七百多萬人口。她已向中央提出要求，希望大幅提高本港檢測能力，相信中央會積極回應請求，當有了此能力，全民病毒檢測是一個考慮方案。林鄭又說，以國家之力，這個檢測量是可以做到，但要市民配合有序地接受檢測。她說，全民檢測是很大行動，要詳細規劃，包括在何處進行、如何分批及做多少次等。