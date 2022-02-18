﻿港增1.2萬人染疫創新高﻿ ﻿再多24患者死亡16危殆﻿

本港第五波疫情不斷攀頂，昨天新增一萬二千人確診及初確診，創疫情以來新高，亦是連續第二日突破逾一萬人染疫。由一月至前天共有超過一萬六千六百人確診，超越過去兩年疫情以來確診人數的總和。昨天公立醫院再多二十四名新冠病人離世，另外十六名病人情況危殆，包括一名剛生產的二十八歲女子。本港昨天再多六千一百一十六人確診，九宗屬輸入個案，其餘均是本地感染，另有約六千三百人初步確診。醫管局總行政經理何婉霞公佈，再多二十四名病人離世，年齡介乎三十六至九十八歲，其中三十六歲男死者患有長期病患。這批死者之中，十五人是於前天不治，其餘九人是上周五至本周二離世。何解釋，由於確診個案太多，出現滯後，公立醫院累計二百四十九名患者死亡。同時，有十六名病人情況危殆，年齡介乎二十八至九十七歲，其中二十八歲女病人生產後情況轉差，須要插喉，現正在深切治療部留醫。長者急症室離開 遭院舍拒收院舍持續爆疫，昨天再多十九間院舍有院友或職員染疫。何婉霞稱，有院舍拒絕接收從醫院急症室離開的長者，即使醫生已判斷長者情況穩定，適合返回院舍，但仍將長者遺留在醫院，增加長者感染風險，並加重醫護人員負擔。她呼籲，院舍以大局為重，不要拒絕接收長者，如果有困難可以與外展人員或相關部門求助。逾140醫護中招公立醫院方面，有超過一百四十名醫護人員染疫，十多名病人經入院篩查時初步確診。她承認，公院人手壓力大，局方已調整預約手術服務，並會再降至提供四成服務，亦會為員工提供特別加班津貼，並呼籲私營同業伸出援手，加入團隊。她形容，公立醫院正面對很大危機，無法單靠他們解決問題，希望大家可以合作解決難關。此外，逾六千九百人正在居家隔離檢疫，涉及約三千一百六十個家庭。指定診所前天有七百多人求診，大部份人病徵輕微。