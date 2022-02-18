公院人手極緊絀 夜更五醫護應付百病患

醫管局員工陣線主席陳國誠表示，近日多名醫護染疫，令公立醫院人手更加緊絀，以夜更為例，約五、六名醫護要應付一百名病人，形容同事面對相當大壓力，有人坦言入行多年都未遇過如此惡劣的情況。他促請醫管局與政府商討抗疫政策，向員工提供全面規劃，並改善向市民提供資訊的方式。就隔離病牀嚴重不足，政府專家顧問許樹昌認為，要改造酒店或公共屋邨作隔離設施，或要等多兩個星期，最快捷的方法，可考慮將會展改為臨時隔離設施，讓CT值未高過三十，但其實已無病徵，或症狀很輕微的確診者，轉往會展隔離，醫院的隔離病牀便可騰出，接收在急症室輪候的病人。