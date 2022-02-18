港鐵三員工初確 倘惡化或調整服務

三名初步確診員工包括一名九龍塘站站務員、一名柴灣車廠後勤人員，以及一名九龍塘站承辦商的清潔員工。而十三宗快速測試結果呈陽性個案，包括深水埗站、油麻地站和西營盤站的站務員。
港鐵指一直盡力維持客運、物業管理等各業務部門提供的各項服務，並嚴格執行各項防疫措施。但確診同事的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的緊密接觸者人數也有可能相應增多，會密切注視事態發展，一旦情況惡化，影響到日常營運的人手安排，港鐵有可能短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部份車站客務中心的服務等。
近日染疫人數突破一萬，公立醫院逼爆。繼明愛、博愛等醫院之後，瑪嘉烈醫院亦要在室外架設帳篷作病人分流站，不少染疫市民冒着寒風臥牀候診，由醫護派毛氈保暖。醫管局即日起更改社區隔離設施的出院準則，如患者在檢...
2022-02-18
江蘇一名男子去年誤墮求職陷阱，被綁架到柬埔寨，因拒絕參與網絡詐騙，被強迫賣血成為「血奴」，每一個半月會被抽三瓶血，一度瀕臨死亡，其後冒死逃走，接受治療後已渡過危險期。中國駐柬埔寨大使館和當地警方稱將進...
2022-02-18
國際社會繼續關注烏克蘭局勢，俄羅斯雖宣稱撤離部份部署於俄烏邊境的軍隊，但外界質疑可能是「假動作」，更有美國官員透露，近日俄羅斯再朝邊境新增大約七千名官兵，大部份還是周三剛抵達的。俄羅斯周三沒有如西方情...
2022-02-18
二手持續錄得減價成交，個別單位累積減幅高達一成，據《星島地產網》報道，美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，荃灣愉景新城10座低層B室，面積493方呎，兩房間隔，原叫價810萬，最終減至707萬獲上車客承接...
2022-02-18
烏克蘭局勢尚未解決，再加上勞工市場數據較預期遜色，外圍股市周四早段全線下挫。杜指曾跌506點，至34427點，跌幅為1.45%。標普指數以及納指，早段分別跌約1.5和1.75%。杜瓊斯工業平均指數今晨...
2022-02-18
祖雲達斯首席射手兼助攻王保羅戴巴拿，近五場意甲貢獻入兩球兩助攻。今晚聯賽在地頭對作客成績奇差的拖連奴，這名阿根廷前鋒有力率老婦人在這場都靈打吡戰大勝一場，強勢迎接下周中歐聯十六強首回合賽事，讓球主客和...
2022-02-18
第40屆香港電影金像獎前日公佈各獎入圍名單，英皇電影《怒火》中主演反派悍匪首領邱剛敖、演出贏盡口碑的謝霆鋒未能入圍角逐「最佳男主角」，引起影迷和網民極大迴響，紛質疑評審標準，有嬲爆的網民更揚言發起罷睇...
2022-02-18
港府與新冠肺炎病毒對戰逾兩年，面對傳播力強勁的Omicron變種病毒，束手無策，抗疫落敗。近兩天每日的染疫人數突破一萬大關，死亡人數與日俱增，公立醫院不勝負荷，隔離病牀爆滿。有確診者在急症室外的帳篷卧...
2022-02-18
田泰安於周三晚谷戰成績一般，胯下僅「線路盈喜」和「風雲人物」跑位置，周日沙田賽事他再次場場騎足，昨日收操後他指，今次戰馬的整體實力較理想，以「星運明爵」和「連連有盈」最具爭勝機會。方廄「星運明爵」服役...
2022-02-18