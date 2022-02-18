港鐵三員工初確 倘惡化或調整服務

港鐵昨日有三名員工初步確診新冠病毒，亦有十三宗快速測試結果呈陽性個案。港鐵表示，一旦情況惡化，影響到日常營運人手安排，有可能短暫調整服務，包括列車班次等。三名初步確診員工包括一名九龍塘站站務員、一名柴灣車廠後勤人員，以及一名九龍塘站承辦商的清潔員工。而十三宗快速測試結果呈陽性個案，包括深水埗站、油麻地站和西營盤站的站務員。港鐵指一直盡力維持客運、物業管理等各業務部門提供的各項服務，並嚴格執行各項防疫措施。但確診同事的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的緊密接觸者人數也有可能相應增多，會密切注視事態發展，一旦情況惡化，影響到日常營運的人手安排，港鐵有可能短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部份車站客務中心的服務等。